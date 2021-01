Il marito di Stefania Orlando parla della telefonata al GF Vip e cita Andrea Roncato e il fratello “segreto” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri sera nel corso di Live Non è la d’Urso, Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è intervenuto dopo la spiacevole parentesi della precedente settimana con protagonista Andrea Roncato alle prese con un ipotetico tradimento da parte della Queen di Babilonia mentre erano ancora sposati. Il marito di Stefania Orlando la difende da Roncato e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri sera nel corso di Live Non è la d’Urso, Simone Gianlorenzi,di, è intervenuto dopo la spiacevole parentesiprecedente settimana con protagonistaalle prese con un ipotetico tradimento da parteQueen di Babilonia mentre erano ancora sposati. Ildila difende dae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

giu_rec : RT @svivvola_B_93: 'Sorridi perché, Simone?' 'Perché mi hanno chiamato GianlorenzO!' DEGNO MARITO DI STEFANIA ORLANDO ICONICO COME LEI?????… - blogtivvu : Il marito di Stefania Orlando parla della telefonata al #GFVip e cita Andrea Roncato e il fratello “segreto” #SoVip - stefyorlandobot : RT @zialo96: In un mondo di ex marito, fratellastri e Barbara D'Urso che affossano Stefania, siate Tommaso Zorzi che la ama come non mai #… - Elen78080534 : @IsaeChia Intanto l'ex marito di Stefania persevera #tzvip #gfvip - tzstanaccount__ : RT @carolin08856256: @LiveNoneladUrso @SimoGianlorenzi Patrizia Groppelli conosciuta per essersi scambiata il marito con la Santanchè parla… -