"Sempre tu": Conte accusa Maresca (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Inter fallisce il titolo d'inverno e il tecnico attacca l'arbitro: "Poco recupero". Pesa il precedente al Var Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Inter fallisce il titolo d'inverno e il tecnico attacca l'arbitro: "Poco recupero". Pesa il precedente al Var

borghi_claudio : Poi ci saranno sfide sempre più impossibili per i maghi degli effetti speciali. Far sembrare gualtieri competente… - capuanogio : #Maresca fa benissimo ad espellere #Conte che protesta e, ammonito, continua a farlo. Però nessun arbitro può per… - LegaSalvini : ++ ECCO PERCHÉ IL VOTO SU BONAFEDE DI MERCOLEDI' POTREBBE AFFOSSARE PER SEMPRE IL GOVERNO CONTE ++ - FioriEmanuele : RT @INTER291103: Conte dice a Maresca: «Sei sempre tu, anche al VAR». Che c’entra il VAR? Non c’erano episodi da VAR oggi. Semplicissimo:… - marco_sossai : RT @NeroTifoso: “Maresca sei sempre tu, Sei sempre tu, SEI SEMPRE TU, anche al Var”. L’unica cosa positiva di oggi è Conte che smerda l’arb… -