Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Italia sott'acqua da nord a sud a causa di un ciclone in transito che ha rovesciato sulla penisola pioggia a volontà con temporali e vento. Come segnala il sito www.ilmeteo.it, dalla mattinata piove su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e tutto il resto del comparto tirrenico, dal Lazio alla Campania, fino al nord della Calabria. Su queste zone insisteranno forti piogge, temporali e locali nubifragi. Precipitazioni sparse sono attese sul resto del Centro-Sud. Con il passare delle ore però, andrà migliorando invece la situazione in Emilia-Romagna. Continueranno a soffiare forti di venti di Libeccio su tutti i bacini occidentali ed in particolare in Sardegna e sul medio e basso Tirreno dove ci attendiamo raffiche fino a 100km/h e numerose mareggiate sui settori esposti. Nel corso del pomeriggio si prevede ancora forte maltempo al Sud e su gran ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI -sott'acqua da nord a sud a causa di un ciclone in transito che ha rovesciato sulla penisolaa volontà con temporali e vento. Come segnala il sito www.ilmeteo.it, dalla mattinata piove su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e tutto il resto del comparto tirrenico, dal Lazio alla Campania, fino al nord della Calabria. Su queste zone insisteranno forti piogge, temporali e locali nubifragi. Precipitazioni sparse sono attese sul resto del Centro-Sud. Con il passare delle ore però, andrà migliorando invece la situazione in Emilia-Romagna. Continueranno a soffiare forti di venti di Libeccio su tutti i bacini occidentali ed in particolare in Sardegna e sul medio e basso Tirreno dove ci attendiamo raffiche fino a 100km/h e numerose mareggiate sui settori esposti. Nel corso del pomeriggio si prevede ancora forte maltempo al Sud e su gran ...

sulsitodisimone : Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro - Agenzia_Italia : Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro - coldiretti : Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro - Frances02397738 : @matteorenzi Il senso delle istituzioni è altra cosa, esponenti di forze politiche contrapposte, dalla Guerra Fredd… - Jack40517685 : @GiuseppeConteIT Siamo una marea di anime in questa Italia flagellata, una marea di anime che hanno fiducia in te e… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia flagellata Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro AGI - Agenzia Giornalistica Italia Italia flagellata da neve e pioggia, danni per milioni di euro

Frane, e campi con coltivazioni completamenti allagati. A farne le spese, come rileva la Coldiretti, sono soprattutto le produzioni stagionali della frutta e verdura. Ma il pericolo viene anche dalle ...

Sofiaaaaa! Goggia da impazzire: trionfa anche a Crans Montana

Prima italiana di sempre a vincere tre discese consecutive. Gara flagellata dal vento, ma l'azzurra vola: battute Ledecka e Johnson. Brignone nona, Delago decima. La Suter, rivale di Sofia nella coppa ...

Frane, e campi con coltivazioni completamenti allagati. A farne le spese, come rileva la Coldiretti, sono soprattutto le produzioni stagionali della frutta e verdura. Ma il pericolo viene anche dalle ...Prima italiana di sempre a vincere tre discese consecutive. Gara flagellata dal vento, ma l'azzurra vola: battute Ledecka e Johnson. Brignone nona, Delago decima. La Suter, rivale di Sofia nella coppa ...