Volley-Milano: arriva il match casalingo con il Padova (Di domenica 24 gennaio 2021) Domani 24 Gennaio 2021 nell’Allianz Cloud alle ore 16:00 si disputerà la partita Power Volley-Milano-Padova valida per nona giornata di ritorno di Superlega. Dopo il successo infrasettimanale in rimonta su Modena, la squadra di Piazza cerca il bis tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per conquistare tre punti preziosi per il rush finale di regular season. L’avversario non è da sottovalutare, perché i patavini hanno dimostrato di essere una squadra ostica nonostante la penultima posizione in classifica. Milano dal canto suo sta recuperando la forma migliore e può contare su tutto il roster a disposizione. PowerVolley Milano: l’Epifania farà recuperare la sfida con il Trentino Volley-Milano: riusciranno a vincere la gara col ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Domani 24 Gennaio 2021 nell’Allianz Cloud alle ore 16:00 si disputerà la partita Powervalida per nona giornata di ritorno di Superlega. Dopo il successo infrasettimanale in rimonta su Modena, la squadra di Piazza cerca il bis tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per conquistare tre punti preziosi per il rush finale di regular season. L’avversario non è da sottovalutare, perché i patavini hanno dimostrato di essere una squadra ostica nonostante la penultima posizione in classifica.dal canto suo sta recuperando la forma migliore e può contare su tutto il roster a disposizione. Power: l’Epifania farà recuperare la sfida con il Trentino: riusciranno a vincere la gara col ...

