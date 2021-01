Stefania Orlando, l’attacco più inaspettato: “Hai fatto 20 anni di materassi” (Di sabato 23 gennaio 2021) L’ex marito di Stefania Orlando, l’attore Andrea Roncato, torna a parlare della sua relazione con l’attrice e ci va giù pensante con le dichiarazioni. L’ex marito di Stefania Orlando non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 23 gennaio 2021) L’ex marito di, l’attore Andrea Roncato, torna a parlare della sua relazione con l’attrice e ci va giù pensante con le dichiarazioni. L’ex marito dinon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - Mary27931997 : RT @cleop4nda: STEFANIA È UNA DI VOI Please vote for Stefania Orlando #tzvip - Debina87 : RT @cleop4nda: STEFANIA È UNA DI VOI Please vote for Stefania Orlando #tzvip - Ale1D_t : RT @cleop4nda: STEFANIA È UNA DI VOI Please vote for Stefania Orlando #tzvip - brioblu3 : RT @pazzeskamil4no: “acida per me è un complimento” chiedetemi ancora perché stanno stefania orlando #gfvip -