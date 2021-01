La strada in salita per il Conte Ter: cosa può succedere prima del voto su Bonafede (Di sabato 23 gennaio 2021) Mercoledì è l’Armageddon del governo Conte. Se il presidente del Consiglio non troverà i voti per il passaggio in aula della relazione annuale del ministro Alfonso Bonafede sullo stato della Giustizia con le indicazioni del governo sarà chiaro che l’esecutivo non ha i numeri per andare avanti. Quali sono le strategie di Conte? Il punto fermo è “mai più con Renzi”, ma in questi quattro giorni il premier sta cercando in tutti i modi i “Costruttori” necessari per dare vita al Conte Ter. E se non ci riuscisse… I quattro giorni del “Contor” Conte sarebbe disposto dunque, pur di non far rientrare nei giochi Italia Viva, a sfidare l’aula. Sia quel che sia, anche a costo di evocare le elezioni che l’altroieri il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando definiva più vicine. Scommettendo sul fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Mercoledì è l’Armageddon del governo. Se il presidente del Consiglio non troverà i voti per il passaggio in aula della relazione annuale del ministro Alfonsosullo stato della Giustizia con le indicazioni del governo sarà chiaro che l’esecutivo non ha i numeri per andare avanti. Quali sono le strategie di? Il punto fermo è “mai più con Renzi”, ma in questi quattro giorni il premier sta cercando in tutti i modi i “Costruttori” necessari per dare vita alTer. E se non ci riuscisse… I quattro giorni del “Contor”sarebbe disposto dunque, pur di non far rientrare nei giochi Italia Viva, a sfidare l’aula. Sia quel che sia, anche a costo di evocare le elezioni che l’altroieri il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando definiva più vicine. Scommettendo sul fatto ...

Governo, nuovo giorno importante della crisi di governo che vede impegnati in una difficile trattativa il premier Giuseppe Conte, Pd, M5S e le forze che puntellerebbero la maggioranza. Con ...

