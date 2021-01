Bomba carta davanti agli uffici: intimidazioni contro azienda in crisi (Di sabato 23 gennaio 2021) Lainate (Milano), 23 gennaio 2021 - Una Bomba carta è esplosa nel parcheggio antistante gli uffici della società Tecnomagnete Spa a Lainate , azienda che da qualche mese è destinataria di atti ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) Lainate (Milano), 23 gennaio 2021 - Unaè esplosa nel parcheggio antistante glidella società Tecnomagnete Spa a Lainate ,che da qualche mese è destinataria di atti ...

TV7Benevento : Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi... - ilSaronno : Bomba carta provoca nube di fumo a Origgio - isidel78 : @Mauro63368169 @lauraboldrini Idio** dillo a tua madre, non avranno messo bombe, ma la violenza è di casa loro. Anc… - ocram_5 : @giacomo94_ Nono scusa, non ha perso un contrasto, ha perso l'equilibrio da solo con politano che andava dritto per… - Enzo51387079 : Renzi ha detto a Carta Bianca e al Senato, che per primi vanno vaccinati sua moglie e tutti gli insegnanti. Indovin… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba carta Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi - Sardiniapost.it SardiniaPost Bomba carta davanti agli uffici: intimidazioni contro azienda in crisi

Lainate (Milano), 23 gennaio 2021- Una bomba carta è esplosa nel parcheggio antistante gli uffici della società Tecnomagnete Spa a Lainate, azienda che da qualche mese è destinataria di atti intimidat ...

Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una bomba carta, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate. Il luogo del boato, a cui è seguita una fitta nube ...

Lainate (Milano), 23 gennaio 2021- Una bomba carta è esplosa nel parcheggio antistante gli uffici della società Tecnomagnete Spa a Lainate, azienda che da qualche mese è destinataria di atti intimidat ...Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una bomba carta, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate. Il luogo del boato, a cui è seguita una fitta nube ...