Discesa maschile Kitzbuehel 22 gennaio 2021 | risultati e classifica | vince Feuz | Paris terzo

Beat Beuz vince la prima Discesa libera di Kitzbuehel, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. Lo svizzero conquista il successo con il tempo di 1'53?77 davanti all'austriaco Matthias Mayer (+0?16). Dominik Paris, al momento, occupa il terzo gradino del podio con 56 centesimi di distacco dalla vetta. Matteo Marsaglia è ventesimo. Decisamente più indietro Christof Innerhofer con il ventiduesimo crono (+3?04). Da segnalare le brutte cadute di Urs Kryenbuehl e Ryan Cochran-Siegle: lo svizzero ha perso l'equilibrio nel salto finale, mentre l'americano ha impattato contro le reti di protezione. Entrambi sono stati soccorsi, ma le loro condizioni sono da valutare.

Sci alpino, Paris: “Neve molto veloce, è una giornata che non dimenticherò”

“Ho visto la caduta di Cochran-Siegle, è atterrato male e ha perso l’equilibrio. Mi dispiace sempre quando qualcuno cade. Spero non abbia nulla di rotto. E’ una giornata che non dimenticherò, tornare ...

