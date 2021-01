Lutto nel mondo del cinema | addio alla Diva tra le Dive

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)neldel, è morta Nathale Delon latra leche riuscì a conquistare il cuore del noto attore francese che per lei lasciò Romy Schneider. Nathalie Delon Fonte foto GettyImageÈ morta all’età di 79 anni Nathalie Delon, l’ex moglie del noto attore francese Alain Delon si è spenta giovedì 21 dicembre alle ore 11, a Parigi. A dare il triste annuncio il figlio Anthony Delon che ha scritto: “Un cancro ce l’ha portata via in poco tempo.” L’attrice era unatra le, al punto da spodestare la bella Romy Schneider dal cuore di Delon, nonostante il fantasma dell’indimenticabil Principessa Sissi non abbia mai lasciato l’attore francese. Lo raccontò la stessa attrice in una vecchia intervista, interrogata sull’ex marito e sulla ...