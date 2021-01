Belen Rodriguez | “Ci tengo a chiarire…” | la showgirl rompe finalmente il silenzio

Leggi su sologossip

(Di giovedì 21 gennaio 2021)ilattraverso le sue IG story. Ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna dichiarazione al settimanale ‘Oggi’: ecco le parole dell’argentina.è al centro del gossip italiano per via delle voci che girano su una presunta nuova maternità. Novella 2000 ha lanciato lo scoop diversi giorni fa: secondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.