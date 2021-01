Una Vita puntata di venerdì 22 gennaio 2021, Felipe arrabbiato con Marcia, il motivo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le nozze di Marcia e Felipe verranno bruscamente interrotte a causa di Santiago che irromperà in chiesa. Durante la puntata di Una Vita di venerdì 22 gennaio 2021, vedremo chela donna si sentirà male e l’avvocato sarà molto nervoso con lei. Perché ha nascosto questo segreto? Scopriamolo con le nostre anticipazioni. Trama Una Vita, la decisione di Alfonso Dopo il dispetto a Emilio, vedremo che durante la puntata di Una Vita, Alfonso prenderà la sua decisione. Infatti, il produttore cinematografico confermerà una volta per tutte che le due attrici più importanti del film saranno proprio Cinta e Camino. Nel frattempo, Susana finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le nozze diverranno bruscamente interrotte a causa di Santiago che irromperà in chiesa. Durante ladi Unadi22, vedremo chela donna si sentirà male e l’avvocato sarà molto nervoso con lei. Perché ha nascosto questo segreto? Scopriamolo con le nostre anticipazioni. Trama Una, la decisione di Alfonso Dopo il dispetto a Emilio, vedremo che durante ladi Una, Alfonso prenderà la sua decisione. Infatti, il produttore cinematografico confermerà una volta per tutte che le due attrici più importanti del film saranno proprio Cinta e Camino. Nel frattempo, Susana finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo. ...

