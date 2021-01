Grave lutto per Lina Sastri, morto il fratello Carmine: “Era un gigante” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Grave lutto per Lina Sastri. L’attrice, sui social, ha annunciato la morte del fratello Carmine scomparso per covid. “Era un gigante”, scrive l’attrice. Grave lutto per Lina Sastri. L’attrice, con un post e alcune foto pubblicate sui social, ha annunciato la morte del fratello Carmine. Carmelo Sastri, da tutti conosciuto come Carmine, aveva 73 anni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021)per. L’attrice, sui social, ha annunciato la morte delscomparso per covid. “Era un”, scrive l’attrice.per. L’attrice, con un post e alcune foto pubblicate sui social, ha annunciato la morte del. Carmelo, da tutti conosciuto come, aveva 73 anni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

