Gf Vip choc, scatta il bacio tra Filippo Nardi e Guenda Goria: le foto esclusive su Chi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Su le ultime novità. , scatta il bacio tra Filippo Nardi e Guenda Goria: le foto esclusive su Chi . Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola oggi, sono apparsi alcuni scatti in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Su le ultime novità. ,iltra: lesu Chi . Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola oggi, sono apparsi alcuni scatti in ...

infoitcultura : Gf Vip. Cecilia Capriotti choc, lite furiosa con la colf di Tommaso Zorzi: minacce e insulti. Fan furiosi: «Vergogn… - giovanna30573 : RT @Syd70262455: E vorreste Giulia in finale? #tzvip #sovip #PRELEMI #gregorelli #zelinda #rosmello #rosiners #MTR Gf Vip, Dayane Mello s… - arianajshug : RT @Syd70262455: E vorreste Giulia in finale? #tzvip #sovip #PRELEMI #gregorelli #zelinda #rosmello #rosiners #MTR Gf Vip, Dayane Mello s… - ArmyE_M_P : RT @MadameBlanc1: Finalmente qualche giustizia.. #rosmello #gfvip #tzvip Gf Vip, Dayane Mello sta male a letto. Il gesto choc di Giulia Sa… - Syd70262455 : E vorreste Giulia in finale? #tzvip #sovip #PRELEMI #gregorelli #zelinda #rosmello #rosiners #MTR Gf Vip, Dayane… -