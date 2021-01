Juventus-Napoli, Danilo: “Felici di poterci riscattare dopo l’Inter, abbiamo il dovere farlo. Assenze? Vi spiego una cosa” (Di martedì 19 gennaio 2021) Domani dovrà scendere in campo la vera Juventus.Queste le parole di Danilo, difensore della Juventus intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il terzino brasiliano ha affrontato diversi temi legati alle ultime deludenti uscite dei bianconeri, menzionando specialmente la pesante sconfitta subita dagli uomini di Andrea Pirlo nell'ultimo scontro diretto di Serie A contro l'Inter. Il riferimento diretto dell'ex Manchester City è proprio collegato a tale deludente prestazione, che la Juventus dovrà fare in modo di gettare quanto prima nel dimenticatoio cercando di conquistare il primo trofeo del 2021. Ecco le sue parole in merito:"Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto all'ultima partita. Dobbiamo essere concentrati dall'inizio ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Domani dovrà scendere in campo la vera.Queste le parole di, difensore dellaintervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il. Il terzino brasiliano ha affrontato diversi temi legati alle ultime deludenti uscite dei bianconeri, menzionando specialmente la pesante sconfitta subita dagli uomini di Andrea Pirlo nell'ultimo scontro diretto di Serie A contro l'Inter. Il riferimento diretto dell'ex Manchester City è proprio collegato a tale deludente prestazione, che ladovrà fare in modo di gettare quanto prima nel dimenticatoio cercando di conquistare il primo trofeo del 2021. Ecco le sue parole in merito:"Dobbiamo fare qualdi diverso rispetto all'ultima partita. Dobbiamo essere concentrati dall'inizio ...

