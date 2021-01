Governo | Rojc Pd | ' garantire tutela minoranze anche con legge elettorale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Le parole del presidente Conte aprono prospettive rilevanti per la minoranza slovena, che chiede di ricevere concretamente l'attenzione annunciata: giace sul tappeto la questione delladella rappresentanza al Parlamento italiano e la nuovadovrà tenerne conto. Il taglio dei parlamentari, che non ho mai votato, rende infatti estremamente difficile la presenza di parlamentare espressione della minoranza slovena, che va invece resa possibile. Confido perciò che il mio voto a favore delpossa essere utile a tutto il Paese e ai cittadini italiani di lingua slovena". Lo afferma la senatrice Tatjana(Pd), espressione della minoranza slovena in Italia, commentando il passaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera, che ha ...