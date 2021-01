Zaki, attesa per la decisione del tribunale: il 28enne tenuto in aula più di 10 ore. I suoi avvocati: “Si trova in condizioni disumane” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La decisione del tribunale sulla detenzione di Patrick dovrebbe essere emessa domani. Vorremmo sottolineare che Patrick è tuttora in aula, da più di 10 ore, e non ha potuto mangiare, bere o usare il bagno”. Attorno alle 22 di ieri, domenica 17 gennaio, un post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Patrick Libero’ lascia tutti sgomenti. La sorte di Patrick Zaki rinviata, il suo destino resta appeso al volere del regime di Abdel Fattah al-Sisi. È stata una domenica infinita e dolorosa per lo studente 28enne, per la sua famiglia e per chi ha conosciuto e condiviso un pezzo di vita e di strada con lui. Per la prima volta in maniera così ostinata, le autorità giudiziarie della State Security Prosecution sembrano essersi volute accanire nei confronti dello studente egiziano arrestato il 7 febbraio 2020 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ladelsulla detenzione di Patrick dovrebbe essere emessa domani. Vorremmo sottolineare che Patrick è tuttora in, da più di 10 ore, e non ha potuto mangiare, bere o usare il bagno”. Attorno alle 22 di ieri, domenica 17 gennaio, un post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Patrick Libero’ lascia tutti sgomenti. La sorte di Patrickrinviata, il suo destino resta appeso al volere del regime di Abdel Fattah al-Sisi. È stata una domenica infinita e dolorosa per lo studente, per la sua famiglia e per chi ha conosciuto e condiviso un pezzo di vita e di strada con lui. Per la prima volta in maniera così ostinata, le autorità giudiziarie della State Security Prosecution sembrano essersi volute accanire nei confronti dello studente egiziano arrestato il 7 febbraio 2020 ...

martaserafini : E' finita più di un'ora fa l'udienza al Cairo per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki. In attesa di… - Noovyis : (Zaki, attesa per la decisione del tribunale: il 28enne tenuto in aula più di 10 ore. I suoi avvocati: “Si trova in… - sturmunddr4ng : dalla giornata di domani mi auguro che arrivi una buona notizia sul caso Patrick Zaki. Siamo in attesa dell’esito… - 950Alpa : RT @martaserafini: E' finita più di un'ora fa l'udienza al Cairo per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki. In attesa di sape… - vicaridaniele : RT @martaserafini: E' finita più di un'ora fa l'udienza al Cairo per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki. In attesa di sape… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki attesa Zaki, attesa per la decisione del tribunale: il 28enne tenuto in aula più di 10 ore Il Fatto Quotidiano Nuova udienza per Zaki Cresce la speranza nella scarcerazione

2Terminata in Egitto la nuova udienza sul rinnovo della custodia detentiva di Patrick Zaki. Ancora non se ne conosce l’esito. A riferirlo è il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, sotto ...

Egitto: conclusa udienza caso Zaki al Cairo

Il Cairo, 17 gen 17:38 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa oggi una nuova udienza del processo nel tribunale del Cairo a carico di Patrick George Zaki, la cui decisione sarà probabilmente emessa entro le ...

2Terminata in Egitto la nuova udienza sul rinnovo della custodia detentiva di Patrick Zaki. Ancora non se ne conosce l’esito. A riferirlo è il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, sotto ...Il Cairo, 17 gen 17:38 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa oggi una nuova udienza del processo nel tribunale del Cairo a carico di Patrick George Zaki, la cui decisione sarà probabilmente emessa entro le ...