Leone Film Group, rinnovato l’accordo con Amazon Prime Video fino al 2023 (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Leone Film Group, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un nuovo accordo pluriennale con Amazon. l’accordo, che si estende fino a tutto il 2023, prevede l’acquisto in esclusiva, da parte di Amazon, della prima finestra pay per la trasmissione su Prime Video di tutto il prodotto cinematografico di LFG e, in via non esclusiva, di una parte significativa della library. Andrea Leone, presidente della società, ha affermato di essere molto orgoglioso nell’annunciare questo accordo, che conferma e rafforza l’importante collaborazione con Amazon evidenziando le capacità del gruppo nel selezionare un prodotto di altissima qualità e commerciabilità. Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un nuovo accordo pluriennale con, che si estendea tutto il, prevede l’acquisto in esclusiva, da parte di, della prima finestra pay per la trasmissione sudi tutto il prodotto cinematografico di LFG e, in via non esclusiva, di una parte significativa della library. Andrea, presidente della società, ha affermato di essere molto orgoglioso nell’annunciare questo accordo, che conferma e rafforza l’importante collaborazione conevidenziando le capacità del gruppo nel selezionare un prodotto di altissima qualità e commerciabilità.

la_Biennale : Parte la corsa al Leone d'Oro di #Venezia78: da oggi sono aperte le iscrizioni dei film per la selezione della… - rossaIII : RT @fumettologica: È morto a 70 anni Dale Baer, animatore Disney che aveva lavorato a film come Il re leone, Tarzan e Le follie dell’impera… - 85Micconi : RT @la_Biennale: Parte la corsa al Leone d'Oro di #Venezia78: da oggi sono aperte le iscrizioni dei film per la selezione della #BiennaleCi… - Aurora19607559 : oggi sono andata ad accendere la TV per vedermi un film,il primo programma che mi è capitato è stato Leone il cane… - schermiavapore : RT @la_Biennale: Parte la corsa al Leone d'Oro di #Venezia78: da oggi sono aperte le iscrizioni dei film per la selezione della #BiennaleCi… -

Ultime Notizie dalla rete : Leone Film Leone Film Group, rinnovato l’accordo con Amazon Prime Video fino al 2023 QuiFinanza Leone Film Group, rinnovato l'accordo con Amazon Prime Video fino al 2023

(Teleborsa) - Leone Film Group, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un nuovo accordo pluriennale con Amazon. L'accordo, che si estende fino a tutto il 2023, prevede l'acquisto in esclus ...

Leone Film Group: rinnova accordo con Amazon fino al 2023

Su Prime video in esclusiva prima finestra pay film gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - Leone Film Group (Lfg) sigla un nuovo accordo pluriennale con Amazon che si estende per 3 ann ...

(Teleborsa) - Leone Film Group, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un nuovo accordo pluriennale con Amazon. L'accordo, che si estende fino a tutto il 2023, prevede l'acquisto in esclus ...Su Prime video in esclusiva prima finestra pay film gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - Leone Film Group (Lfg) sigla un nuovo accordo pluriennale con Amazon che si estende per 3 ann ...