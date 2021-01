Cagliari-Milan 0-2 i rossoneri riconquistano la vetta grazie a Ibra (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Milan vince 2-0 a Cagliari nel monday night della 18a giornata grazie a una doppietta di Ibrahimovic, e riprende la vetta in solitaria (43 punti contro i 40 dell'Inter). A decidere un rigore dello ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilvince 2-0 anel monday night della 18a giornataa una doppietta dihimovic, e riprende lain solitaria (43 punti contro i 40 dell'Inter). A decidere un rigore dello ...

