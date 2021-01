Governo: Pd, ‘preoccupati per Paese, Renzi ha aperto crisi al buio’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati per il Paese perché aprire una crisi al buio, come ha fatto Matteo Renzi con il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell’interesse del Paese cerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa. Ci serve un patto di legislatura e una maggioranza politica che si impegni ad utilizzare al meglio i fondi del Recovery e a mantenere quella credibilità che abbiamo conquistato in Europa”. Così la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ai Tg. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati per ilperché aprire unaal buio, come ha fatto Matteocon il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell’interesse delcerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa. Ci serve un patto di legislatura e una maggioranza politica che si impegni ad utilizzare al meglio i fondi del Recovery e a mantenere quella credibilità che abbiamo conquistato in Europa”. Così la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ai Tg. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La7tv : #tagada Ettore Rosato (Italia Viva) è preoccupato per il futuro del paese: 'Il #governo è immobile, non decide, sia… - TV7Benevento : Governo: Pd, 'preoccupati per Paese, Renzi ha aperto crisi al buio'... - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: E poi caro @FrancyP_, @luigipelli e tutti gli amici di @ItaliaViva preoccupati per l'astensione, astensione significa: no… - attilasarti : RT @laura_ceruti: E poi caro @FrancyP_, @luigipelli e tutti gli amici di @ItaliaViva preoccupati per l'astensione, astensione significa: no… - sergioalesi : RT @laura_ceruti: E poi caro @FrancyP_, @luigipelli e tutti gli amici di @ItaliaViva preoccupati per l'astensione, astensione significa: no… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ‘preoccupati Turi (Uil Scuola): “La ministra Azzolina ha nostalgia della Legge 107? Atto di indirizzo è pieno di ambiguità politica” Orizzonte Scuola