Covid, ospedali strapieni: Forlì ha avuto i dati migliori del periodo delle vacanze di Natale-Capodanno

Un lieve calo dei contagiati nell'ultima settimana analizzata dall'Ausl Romagna, quella compresa dal 4 al 10 gennaio, e quindi un segno, anche se sicuramente non risolutivo, dei provvedimenti ...

Cagliari. Un altro giorno nero che segna un aumento del numero di vittime positive al Covid -19. Nell’ultimo aggiornamento ...

Covid, allarme Internisti: +3% ricoveri

"L'emergenza Covid non è finita,anzi,da inizio anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% per aumento dei contagi e,da quello che vediamo, sono destinati a crescere".E' l'allarme dei med ...

Cagliari. Un altro giorno nero che segna un aumento del numero di vittime positive al Covid -19. Nell'ultimo aggiornamento ...

"L'emergenza Covid non è finita,anzi,da inizio anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% per aumento dei contagi e,da quello che vediamo, sono destinati a crescere".E' l'allarme dei med ...