Conferenza stampa Di Francesco: «Joao Pedro da valutare» (Di sabato 5 dicembre 2020) Eusebio di Francesco ha parlato alla vigilia di Verona-Cagliari Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 GESTIONE EMERGENZA – «Mi auguro che Ounas sia l’ultimo di una lunga serie. Questo virus ci priva di giocatori veramente importanti sotto tutti i punti di vista, non solo da quello tecnico ma anche caratteriale. Ci toglie la possibilità di fare una formazione iniziale ma di avere anche dei cambi adeguati. Gestire l’emergenza è difficile, è il nostro lavoro e non dobbiamo guardare indietro ma alle partite che ci aspettano: contano i risultati, conta quello che mettiamo in campo. Chi giocherà dovrà essere doppiamente motivato». LA SQUADRA – «Quando ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Eusebio diha parlato alla vigilia di Verona-Cagliari Eusebio Di, allenatore del Cagliari, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Verona. LEGGI LAINTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 GESTIONE EMERGENZA – «Mi auguro che Ounas sia l’ultimo di una lunga serie. Questo virus ci priva di giocatori veramente importanti sotto tutti i punti di vista, non solo da quello tecnico ma anche caratteriale. Ci toglie la possibilità di fare una formazione iniziale ma di avere anche dei cambi adeguati. Gestire l’emergenza è difficile, è il nostro lavoro e non dobbiamo guardare indietro ma alle partite che ci aspettano: contano i risultati, conta quello che mettiamo in campo. Chi giocherà dovrà essere doppiamente motivato». LA SQUADRA – «Quando ...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per l'emergenza da #Covid19 ?? In diretta - Vince80564611 : RT @AdeBertoldi: @GiorgiaMeloni @FDI_Parlamento @adolfo_urso #sicurezza #immigrazione #Trento ??In piazza Dante, ove gli #spacciatori regnan… - robylyon93 : RT @lucianocapone: Sarebbe una grande lezione se in conferenza stampa, dopo che una persona con un ruolo di responsabilità come Arcuri non… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coronavirus, l’analisi della situazione in Italia: la conferenza stampa con Brusaferro e Rezza Il Fatto Quotidiano LND ABRUZZO, ORTOLANO SI CONGEDA: LA SCELTA DI NON RICANDIDARMI PARTE DA LONTANO

Il presidente uscente della Lnd Abruzzo Daniele Ortolano ha tracciato il bilancio del lavoro fatto nell’ultimo quadriennio in una conferenza stampa sulla piattaforma zoom. Innanzitutto ha ...

Pioli: “Noi come il Leicester di Ranieri? Non è irripetibile…”

Pioli: “Convinsi Ibra a rimanere dicendogli che sarebbe stato un peccato interrompere quello che avevamo iniziato” ...

Il presidente uscente della Lnd Abruzzo Daniele Ortolano ha tracciato il bilancio del lavoro fatto nell’ultimo quadriennio in una conferenza stampa sulla piattaforma zoom. Innanzitutto ha ...Pioli: “Convinsi Ibra a rimanere dicendogli che sarebbe stato un peccato interrompere quello che avevamo iniziato” ...