Regione per regione | ecco l' Italia divisa in zona rossa | arancione o gialla

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha da poco firmato la nuova ordinanza che prevede grossi cambiamenti nel posizionamento delle regioni divise nelle fasce rossa, arancione e gialla. Unica, visti i miglioramenti dei dati delle ultime settimane, a rimanere rossa è l'Abruzzo AREA rossa: - Abruzzo AREA arancione: - Valle d'Aosta - Alto Adige - Campania - Toscana - Piemonte - Calabria - Lombardia - Basilicata AREA gialla - Puglia - Marche - Umbria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia- Sicilia - Liguria - Lazio - Molise - Sardegna - Veneto Queste le norme previste a seconda delle aree di assegnazione Limitazioni Area rossa Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. Norme che resteranno valide per almeno due ...

