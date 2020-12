Piano vaccini: Arcuri assume 20mila "vaccinator". Tutta la distribuzione delle fiale in mano ai militari (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’assunzione di ventimila figure professionali, una sorta di navigator per i vaccini. Tutta la distribuzione in mano alle Forze Armate, tagliati quindi fuori gli operatori della logistica. Un grande hub nazionale individuato dall’Esercito da cui partiranno le fiale verso tutti gli angoli del Paese, anche quelli più reconditi. Il coinvolgimento (pro bono) di Eni e Poste per il tracciamento delle dosi dall’arrivo sul territorio fino alla somministrazione. Sono alcune delle novità previste del Piano preparato dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri per la più grande campagna di vaccinazione di massa che l’Italia abbia mai affrontato. Le incognite e le criticità che gravitano intorno al Piano sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’assunzione di ventimila figure professionali, una sorta di navigator per ilainalle Forze Armate, tagliati quindi fuori gli operatori della logistica. Un grande hub nazionale individuato dall’Esercito da cui partiranno leverso tutti gli angoli del Paese, anche quelli più reconditi. Il coinvolgimento (pro bono) di Eni e Poste per il tracciamentodosi dall’arrivo sul territorio fino alla somministrazione. Sono alcunenovità previste delpreparato dalla struttura commissariale guidata da Domenicoper la più grande campagna di vaccinazione di massa che l’Italia abbia mai affrontato. Le incognite e le criticità che gravitano intorno alsono ...

