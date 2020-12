LIVE Danimarca-Italia, calcio femminile in DIRETTA: azzurre, serve 1 punto per la qualificazione agli Europei! (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Danimarca-Italia – Le probabili formazioni – La presentazione di Danimarca-Italia – Cosa serve all’Italia per qualificarsi Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Danimarca-Italia, sfida valida per le Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile. Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro la Danimarca a Empoli e pensare alla sfida in terra danese a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Le probabili formazioni – La presentazione di– Cosaall’per qualificarsi Buona sera e bentrovati alladi, sfida valida per le QualificazioniEuropei 2022 di. Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro laa Empoli e pensare alla sfida in terra danese a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle ...

