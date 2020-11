LIVE Magnesi-Kinigamazi in DIRETTA: un gancio destro tremendo vale il KO! E’ il 36° campione del mondo dell’Italia (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Michael Magnesi per KO! 22.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.51 Michael Magnesi a caldo: “E’ un’esplosione di sensazioni, è un sogno da bambino. Avevamo preparato il match sapendo che dovevamo sfruttare il gancio destro. Dopo l’ultimo match con Teran abbiamo constatato che non sempre va bene partire a spron battuto sin dal primo round. Quindi abbiamo deciso di studiare le prime riprese e poi ingranare la marcia. Punto a diventare campione del mondo di più sigle. Questa è una cintura di passaggio per me, punto ancora più in alto“. 22.47 Magnesi diventa il 36° campione del mondo di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della vittoria di Michaelper KO! 22.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.51 Michaela caldo: “E’ un’esplosione di sensazioni, è un sogno da bambino. Avevamo preparato il match sapendo che dovevamo sfruttare il. Dopo l’ultimo match con Teran abbiamo constatato che non sempre va bene partire a spron battuto sin dal primo round. Quindi abbiamo deciso di studiare le prime riprese e poi ingranare la marcia. Punto a diventaredeldi più sigle. Questa è una cintura di passaggio per me, punto ancora più in alto“. 22.47diventa il 36°deldi ...

