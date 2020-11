Laura Torrisi | bella e sognante ritrova la sua “pace interiore” – FOTO

zazoomblog : Laura Torrisi torna finalmente sul set: “occhi felici” – FOTO - #Laura #Torrisi #torna #finalmente -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Yeslife

Laura Torrisi è affetta da una malattia che la tormenta da anni: dovrà affrontare un'importante operazione chirurgica.Ha destato non poca preoccupazione tra i fan l'annuncio su Instagram di Filippo Neviani, in arte Nek, che ritraeva il cantante su un letto d'ospedale. Mentre si trovava in campagna, Nek ha subito un i ...