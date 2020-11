Barbara D' Urso svela le anticipazioni

(Di venerdì 27 novembre 2020) Gli ospiti delle prossime puntate di Domenica Live e Live Non è la D'Live non è la D’, puntata del 29 novembre: gli ospiti su Notizie.it.

Lella562 : RT @GarauSilvana: IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia… - Claudia06237445 : RT @GarauSilvana: IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia… - Arizona_Robbin1 : @ImRadioactive__ Il problema che al Grande Fratello c'è un livello di ignoranza altissima, si conoscono solo tra tr… - lid_rnl : RT @GarauSilvana: IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia… - carloemme50 : RT @GarauSilvana: IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Barbara D'Urso ha rivelato alcune anticipazioni in merito agli ospiti delle puntate di Domenica Live e Live non è la D'Urso del 29 novembre.Un insegnante in una rubrica de “La voce del Serchio” si è scagliato contro noti conduttori accusati del decadimento culturale.