Star Wars Squadrons: l’aggiornamento introduce una nuova mappa e molto altro (Di giovedì 26 novembre 2020) Star Wars Squadrons si rinnova con un corposo aggiornamento che introduce anche una nuova mappa. Preparatevi a saltare sul Caccia Stellare l’aggiornamento 3.0 di Star Wars: Squadrons è ora disponibile e EA ha reso note le varie correzioni, aggiunte e miglioramenti al gioco, inclusa anche una nuova interessante mappa. In particolare, come EA aveva promesso in precedenza, è stato aggiunto il supporto ai 120 FPS all’esecuzione del gioco su Xbox Series X e Series S. Su Series X è disponibile anche il supporto per risoluzioni fino a 4K. Sebbene la versione PS5 non ottenga tali potenziamenti, vedrà comunque miglioramenti alla qualità visiva e all’illuminazione. Ecco l’elenco delle varie ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 26 novembre 2020)si rinnova con un corposo aggiornamento cheanche una. Preparatevi a saltare sul Caccia Stellare3.0 diè ora disponibile e EA ha reso note le varie correzioni, aggiunte e miglioramenti al gioco, inclusa anche unainteressante. In particolare, come EA aveva promesso in precedenza, è stato aggiunto il supporto ai 120 FPS all’esecuzione del gioco su Xbox Series X e Series S. Su Series X è disponibile anche il supporto per risoluzioni fino a 4K. Sebbene la versione PS5 non ottenga tali potenziamenti, vedrà comunque miglioramenti alla qualità visiva e all’illuminazione. Ecco l’elenco delle varie ...

Aithusa44 : questa maratona di Star Wars mi sta proprio piacendo, avevo visto tutta la saga anni fa ma non mi aveva detto nulla… - _theliz : Raga, volevo ricordare che Darth Vader, Yoda, Han e Obi Wan sono così iconico che anche chi non conosce Star Wars n… - ravioloalsugo : X: ma te vist star wars? Io: si ovvio X: a me nun m piac Io: e caggia fa stat buon - matsuteia : RT @wordsandmore1: - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars “Star Wars” e la Forza delle donne Il Libraio PS5, Xbox Series X/S e i 120 fps: Sony no e Microsoft sì nel caso Star Wars Squadrons

Star Wars Squadrons ha ricevuto oggi una nuova grande patch che elimina alcuni bug e aggiunge il supporto a 120 fps su Xbox Series S e X. EA aveva precedentemente affermato che Star Wars Squadrons avr ...

The Mandalorian: Gustavo Esposito commenta le somiglianze tra Moff Gideon e Darth Vader

Giancarlo Esposito, in una nuova intervista dedicata a The Mandalorian, ha parlato dei riferimenti a Darth Vader presenti in Moff Gideon. The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Giancarlo Esposito, ...

Star Wars Squadrons ha ricevuto oggi una nuova grande patch che elimina alcuni bug e aggiunge il supporto a 120 fps su Xbox Series S e X. EA aveva precedentemente affermato che Star Wars Squadrons avr ...Giancarlo Esposito, in una nuova intervista dedicata a The Mandalorian, ha parlato dei riferimenti a Darth Vader presenti in Moff Gideon. The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Giancarlo Esposito, ...