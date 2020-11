Cambia l'orario del coprifuoco. Quando è vietato uscire a Natale (Di giovedì 26 novembre 2020) Valentina Dardari L’idea del governo sarebbe quella di anticipare alle 21 il coprifuoco. Anche gli spostamenti sarebbero vietati L’ipotesi che sta prendendo banco in queste ore vuole che a Natale e a Capodanno, invece di essere posticipato, o addirittura sospeso, il coprifuoco possa venire anticipato alle 21. Nella giornata di oggi è previsto il vertice tra Conte e i capidelegazione per pensare alle nuove norme che verranno decise nel prossimo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore venerdì 4 dicembre e riguardare anche il periodo natalizio. Come la pensa il ministro della Salute Roberto Speranza si è capito, vuole evitare un altro Ferragosto. coprifuoco anticipato Da quello che è emerso, secondo gli esperti sarebbero soprattutto due i momenti critici: la notte della Vigilia, con cenone e messa di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Valentina Dardari L’idea del governo sarebbe quella di anticipare alle 21 il. Anche gli spostamenti sarebbero vietati L’ipotesi che sta prendendo banco in queste ore vuole che ae a Capodanno, invece di essere posticipato, o addirittura sospeso, ilpossa venire anticipato alle 21. Nella giornata di oggi è previsto il vertice tra Conte e i capidelegazione per pensare alle nuove norme che verranno decise nel prossimo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore venerdì 4 dicembre e riguardare anche il periodo natalizio. Come la pensa il ministro della Salute Roberto Speranza si è capito, vuole evitare un altro Ferragosto.anticipato Da quello che è emerso, secondo gli esperti sarebbero soprattutto due i momenti critici: la notte della Vigilia, con cenone e messa di ...

