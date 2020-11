Coronavirus, von der Leyen: “Le prime vaccinazioni entro la fine dell’anno” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Coronavirus, Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo: “Vediamo la luce in fondo al tunnel. Gli Stati membri devono prepararsi”. ROMA – Nel suo intervento al Parlamento Europeo Ursula von der Leyen è ritornata sull’emergenza Coronavirus: “Per i vaccini abbiamo contratti con sei società farmaceutiche – ha detto la presidente della Commissione Ue, riportata dall’Ansa – e le prime vaccinazioni potrebbero esserci già entro la fine dell’anno. Vediamo la luce in fondo al tunnel “. E poi un invito ai leader: “So che chi ha negozi, bar e ristoranti chiusi vuole la fine delle restrizioni, ma dobbiamo trarre insegnamenti dall’estate evitando di ripetere gli stessi errori. Un rilassamento troppo celere ed eccessivo delle misure diventa un ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020), Ursula von deral Parlamento Europeo: “Vediamo la luce in fondo al tunnel. Gli Stati membri devono prepararsi”. ROMA – Nel suo intervento al Parlamento Europeo Ursula von derè ritornata sull’emergenza: “Per i vaccini abbiamo contratti con sei società farmaceutiche – ha detto la presidente della Commissione Ue, riportata dall’Ansa – e lepotrebbero esserci giàladell’anno. Vediamo la luce in fondo al tunnel “. E poi un invito ai leader: “So che chi ha negozi, bar e ristoranti chiusi vuole ladelle restrizioni, ma dobbiamo trarre insegnamenti dall’estate evitando di ripetere gli stessi errori. Un rilassamento troppo celere ed eccessivo delle misure diventa un ...

