Teatro Massimo di Palermo, Water Music in diretta webTv (Di martedì 24 novembre 2020) Mercoledì 25 novembre alle 19.00, in diretta streaming sulla webTv del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra del Teatro eseguirà Water Music di Georg Friedrich Händel, diretta da Ignazio Maria Schifani, uno dei più interessanti e apprezzati interpreti nel panorama della Musica antica. Scritta da Händel per Giorgio I d’Inghilterra, Water Music è insieme alla Musica per i reali fuochi d'artificio, scritta anch'essa per essere eseguita all'aperto, la composizione orchestrale più famosa di Händel. I ventidue movimenti che la compongono sono suddivisi in tre suites omogenee per organico e tonalità: una in Fa maggiore/Re minore che prevede corni e oboi, una in Re maggiore ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Mercoledì 25 novembre alle 19.00, instreaming sulladeldi, l’Orchestra deleseguiràdi Georg Friedrich Händel,da Ignazio Maria Schifani, uno dei più interessanti e apprezzati interpreti nel panorama dellaa antica. Scritta da Händel per Giorgio I d’Inghilterra,è insieme allaa per i reali fuochi d'artificio, scritta anch'essa per essere eseguita all'aperto, la composizione orchestrale più famosa di Händel. I ventidue movimenti che la compongono sono suddivisi in tre suites omogenee per organico e tonalità: una in Fa maggiore/Re minore che prevede corni e oboi, una in Re maggiore ...

