Il momento peggiore per Carlo Conti e Gerry Scotti in ospedale, lo raccontano su Chi (Foto) (Di martedì 24 novembre 2020) La copertina insieme e su Chi Carlo Conti e Gerry Scotti raccontano il momento peggiore che hanno attraversato nello stesso periodo, il ritorno a casa dopo il Covid, i giorni in ospedale, la paura per la famiglia (Foto). Per Gerry Scotti la guarigione è stata più lenta, lui è stato a un passo dalla terapia intensiva e il suo momento peggiore è stato proprio quello. Pensava a cosa sarebbe accaduto se lo avessero intubato per 40 giorni, non aveva lasciato detto niente e nessuno, al figlio Edoardo, alla compagna. Sta per diventare nonno Gerry e all’improvviso si è sentito in colpa, non era più in grado di decidere nulla, si è sentito incapace. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 novembre 2020) La copertina insieme e su Chiilche hanno attraversato nello stesso periodo, il ritorno a casa dopo il Covid, i giorni in, la paura per la famiglia (). Perla guarigione è stata più lenta, lui è stato a un passo dalla terapia intensiva e il suoè stato proprio quello. Pensava a cosa sarebbe accaduto se lo avessero intubato per 40 giorni, non aveva lasciato detto niente e nessuno, al figlio Edoardo, alla compagna. Sta per diventare nonnoe all’improvviso si è sentito in colpa, non era più in grado di decidere nulla, si è sentito incapace. La ...

