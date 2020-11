“Lo querelo!”. GF Vip, guai per Francesco Oppini: l’annuncio arriva fuori dalla casa e scuote tutti (Di lunedì 23 novembre 2020) La situazione al ‘Grande Fratello Vip’ è sempre abbastanza turbolenta. Nei giorni scorsi le sfuriate tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono state assolute protagoniste. Polemiche sono esplose anche per alcune dichiarazioni di Pupo sulle donne, quando era intento a soffermarsi sullo scontro tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Dayane Mello. Nelle ultime ore invece è stato letto da Giacomo Urtis un messaggio rivolto alla contessa Patrizia De Blanck, che l’ha fatta reagire. Riguarda infatti Antonio Zequila, il quale ritiene che abbiano avuto una “notte di fuoco”. Cosa assolutamente smentita dalla nobildonna. Gli attentissimi utenti di Twitter hanno anche notato altro, infatti pare che Francesco Oppini si sia reso protagonista di dichiarazioni molto offensive nei confronti di un ex gieffino. Quest’ultimo è venuto a conoscenza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) La situazione al ‘Grande Fratello Vip’ è sempre abbastanza turbolenta. Nei giorni scorsi le sfuriate tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono state assolute protagoniste. Polemiche sono esplose anche per alcune dichiarazioni di Pupo sulle donne, quando era intento a soffermarsi sullo scontro tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Dayane Mello. Nelle ultime ore invece è stato letto da Giacomo Urtis un messaggio rivolto alla contessa Patrizia De Blanck, che l’ha fatta reagire. Riguarda infatti Antonio Zequila, il quale ritiene che abbiano avuto una “notte di fuoco”. Cosa assolutamente smentitanobildonna. Gli attentissimi utenti di Twitter hanno anche notato altro, infatti pare chesi sia reso protagonista di dichiarazioni molto offensive nei confronti di un ex gieffino. Quest’ultimo è venuto a conoscenza di ...

obvae_ : RT @DeianiraS: 'Io lo querelo. Il motivo non lo so, non ho sentito nulla e aspetto suggerimenti, ma.. QUERELA.' Anche oggi smetto di ridere… - DeianiraS : 'Io lo querelo. Il motivo non lo so, non ho sentito nulla e aspetto suggerimenti, ma.. QUERELA.' Anche oggi smetto di ridere domani. #gfvip - tpwkaIways : Ora lo querelo anche io Ciccio, perché si è buttato in piscina senza avvisare e io sto avendo dei mancamenti #GFVIP - Luna_Nene_ : raga oggi sono stressata per via del lavoro..ho deciso che la colpa è di Oppini e quindi lo querelo. ciao. #gfvip - itsmc17 : RT @kunstsyn: il post spiegato in breve: “voglio far parlare di me, non so se Oppini mi ha diffamato, ma voi cercate qualsiasi frase che ha… -

