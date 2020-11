Giovanni Ciacci: “Bianca Guaccero? Non mi ha mai chiamato” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex concorrente di “Ballando Con Le Stelle” si racconta Giovanni Ciacci intervistato da “Bubino Blog” si è raccontato parlando degli anni a “Detto Fatto” con Caterina Balivo, dell’esperienza a “Ogni Mattina” e della sua presenza nei programmi della D’Urso. Leggi anche: Ballando con le stelle: il tweet omofobo di Mario Adinolfi ma Ciacci risponde Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@GiovanniCiacci) Sulla passata esperienza a “Detto Fatto” ha spiegato: L’avventura con Caterina Balivo e Detto Fatto è iniziata bene, ero il suo costumista, abbiamo fatto tanti tanti lavori in Rai insieme, poi lei mi chiese di fare questo programma. Detto Fatto doveva durare 3 mesi, era nato come un esperimento e invece abbiamo fatto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex concorrente di “Ballando Con Le Stelle” si raccontaintervistato da “Bubino Blog” si è raccontato parlando degli anni a “Detto Fatto” con Caterina Balivo, dell’esperienza a “Ogni Mattina” e della sua presenza nei programmi della D’Urso. Leggi anche: Ballando con le stelle: il tweet omofobo di Mario Adinolfi marisponde Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Sulla passata esperienza a “Detto Fatto” ha spiegato: L’avventura con Caterina Balivo e Detto Fatto è iniziata bene, ero il suo costumista, abbiamo fatto tanti tanti lavori in Rai insieme, poi lei mi chiese di fare questo programma. Detto Fatto doveva durare 3 mesi, era nato come un esperimento e invece abbiamo fatto ...

