Volley | SuperLega | Monza firma l’impresa | Perugia travolta 3-0 al rientro Rivincita di Filippo Lanza | primo ko umbro

(Di domenica 22 novembre 2020)si è resa protagonista di una grandissima impresa e ha sconfittocon un roboante 3-0 (25-20; 25-21; 25-22) nel match valido per l’undicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli si sono letteralmente scatenati tra le mura amiche e hanno travolto a sorpresa i Block Devils, i quali sono così incappati nella prima sconfitta stagionale, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana e aver infilato sette vittorie consecutive in campionato (lasciando sul piatto appena due set). Gli umbri tornavano a giocare un incontro ufficiale dopo un mese di assenza dai campi per una serie di positività al Covid-19 e i ragazzi di coach Vital Heynen si sono dovuti arrendere al cospetto di unagià capace di prendersi scalpi importanti (un mese fa aveva ...