"Anch'io vittima del calunniatore di Becciu". Il giornalista che scoperchia lo scandalo: "l'incredibile silenzio" all'ombra del Papa (Di domenica 22 novembre 2020) «Quello che mi sorprende è questo silenzio totale a tenuta stagna. Del ministero della Giustizia del Vaticano. Di Radio Radicale. Dell'Espresso. Parliamo di un falsario, di uno sciacallo, di un mitomane e siamo ancora agli imbarazzi». Così parla Enrico Rufi, che di Massimiliano Coccia - l'autore sull'Espresso dello "scoop" sul cardinal Becciu che sta scuotendo la Santa Sede - ha un'opinione brutale e, al contempo, quasi ammirata. Rufi, 60 anni, è il redattore storico di Radio Radicale («Ho lasciato il dottorato alla Sorbona per seguire Pannella nel '75») che ha citato Coccia al Prefetto delle Segnatura Apostolica nel 2019 in una «denuncia per sostituzione di persona col segretario personale se non personalissimo di Papa Francesco». Coccia, una condanna ex art 476 ccp per falso in atto pubblico, avrebbe messo in piedi una pantomima ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) «Quello che mi sorprende è questototale a tenuta stagna. Del ministero della Giustizia del Vaticano. Di Radio Radicale. Dell'Espresso. Parliamo di un falsario, di uno sciacallo, di un mitomane e siamo ancora agli imbarazzi». Così parla Enrico Rufi, che di Massimiliano Coccia - l'autore sull'Espresso dello "scoop" sul cardinalche sta scuotendo la Santa Sede - ha un'opinione brutale e, al contempo, quasi ammirata. Rufi, 60 anni, è il redattore storico di Radio Radicale («Ho lasciato il dottorato alla Sorbona per seguire Pannella nel '75») che ha citato Coccia al Prefetto delle Segnatura Apostolica nel 2019 in una «denuncia per sostituzione di persona col segretario personale se non personalissimo diFrancesco». Coccia, una condanna ex art 476 ccp per falso in atto pubblico, avrebbe messo in piedi una pantomima ben ...

