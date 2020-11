Highlights e gol Monaco-Psg 3-2, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Monaco-Psg 3-2, match valido per l’undicesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Clamorosa sconfitta per i parigini nella classica del campionato francese: avanti di due gol nel primo tempo con la doppietta di Mbappe, la capolista viene raggiunta dalla doppietta di Volland. Nel finale 3-2 firmato Fabregas su rigore deciso dal Var con contemporanea espulsione di Diallo. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilcon glie i gol di-Psg 3-2, match valido per l’undicesima giornata di. Clamorosa sconfitta per i parigini nella classica del campionato francese: avanti di due gol nel primo tempo con la doppietta di Mbappe, la capolista viene raggiunta dalla doppietta di Volland. Nel finale 3-2 firmato Fabregas su rigore deciso dal Var con contemporanea espulsione di Diallo. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace.

