“Situazione gravissima | da lunedì chiuse anche le scuole materne”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 31 ottobre 2020) di Monica De Santis Il Governatore Vincenzo De Luca, firmando l’ordinanza n.86 ha deciso di prolungare fino al 14 novembre le decisioni assunte nell’ordinanza precedente ed in più ha stabilito di chiudere da lunedì lematerne. Dunque fino al 14 novembre didattica a distanza per tutte ledi ogni ordine e grado, compreso l’Università fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo; Confermato sempre fino al 14 novembre l’obbligo per le amministrazioni di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelledell’infanzia; confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi ...