Gina Lollobrigida: età, altezza, peso, nome vero, ex marito sloveno, il figlio Andrea, il falso matrimonio con Javier (Di sabato 31 ottobre 2020) Il suo vero nome è Luigia, da tempo immemore la gente la conosce semplicemente come l’inimitabile Lollo. Si può affermare che Gina Lollobrigida sia un manuale di storia vivente. Elencare tutte le sue avventure sarebbe impossibile ed è davvero un peccato, perché ogni suo racconto equivale ad un viaggio imperdibile. Da quanto si narra, persino Marilyn Monroe la temeva: “Mi chiamano la Lollobrigida americana”, le disse una volta sentendosi in difetto. Il momento più emozionante per Gina Lollobrigida? L’incontro con Eisenhower alla Casa Bianca, è stato il suo ‘primo presidente’: “A Washington era appena passato un uragano. Quando mi invitò Reagan ci facemmo un ... Leggi su tuttivip (Di sabato 31 ottobre 2020) Il suoè Luigia, da tempo immemore la gente la conosce semplicemente come l’inimitabile Lollo. Si può affermare chesia un manuale di storia vivente. Elencare tutte le sue avventure sarebbe impossibile ed è davun peccato, perché ogni suo racconto equivale ad un viaggio imperdibile. Da quanto si narra, persino Marilyn Monroe la temeva: “Mi chiamano laamericana”, le disse una volta sentendosi in difetto. Il momento più emozionante per? L’incontro con Eisenhower alla Casa Bianca, è stato il suo ‘primo presidente’: “A Washington era appena passato un uragano. Quando mi invitò Reagan ci facemmo un ...

