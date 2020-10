GF VIP 5 fuori Guenda a sorpresa, i nominati sono tre (Di sabato 31 ottobre 2020) Vi siete persi la quattordicesima puntata del Grande Fratello VIP 5? Non avrete visto allora la clamorosa eliminazione, alla quale si stenta ancora a credere. Se infatti solo pochi giorni fa Guenda Goria si salvava dal televoto con oltre il 40% delle preferenze, nella puntata in onda il 30 ottobre 2020, usciva clamorosamente. La questione del televoto di questa edizione è sempre più intricata, del resto che ci siano dei modi per votare con profili fake, è chiaro a tutti, come è chiara anche l’intromissione di spettatori dalla Spagna che cambiano le dinamiche, come era successo con Franceska. Anche Ballando con le stelle ha avuto la sua gatta da pelare, arrivando persino ad annullarlo un televoto per l’arrivo di questi voti social sospetti.In ogni caso così è andata e il fatto che siano passati al televoto Pierpaolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 ottobre 2020) Vi siete persi la quattordicesima puntata del Grande Fratello VIP 5? Non avrete visto allora la clamorosa eliminazione, alla quale si stenta ancora a credere. Se infatti solo pochi giorni faGoria si salvava dal televoto con oltre il 40% delle preferenze, nella puntata in onda il 30 ottobre 2020, usciva clamorosamente. La questione del televoto di questa edizione è sempre più intricata, del resto che ci siano dei modi per votare con profili fake, è chiaro a tutti, come è chiara anche l’intromissione di spettatori dalla Spagna che cambiano le dinamiche, come era successo con Franceska. Anche Ballando con le stelle ha avuto la sua gatta da pelare, arrivando persino ad annullarlo un televoto per l’arrivo di questi voti social sospetti.In ogni caso così è andata e il fatto che siano passati al televoto Pierpaolo ...

