Uomini e donne oggi, 29 ottobre: Gemma Galgani contro Tina Cipollari (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, che proprio in data odierna (29 ottobre) abbiamo cominciato a vedere. Come di consueto si inizia da Gemma Galgani, infatti assistiamo a un video nel quale si confronta con Biagio, in cui l’uomo ribadisce di voler continuare la conoscenza sia con lei e sia con Maria e Sabina.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdì 30 ottobre 2020In uno sfogo successivo alla scorsa puntata, la donna dice di non riuscire a capire il comportamento di Biagio, perché delle volte sembra essere preso da lei e delle altre al contrario appare distante. Gemma, una volta entrata in studio, è arrabbiata con Tina perché ha rilasciato ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 17si sono registrate nuove puntate di, che proprio in data odierna (29) abbiamo cominciato a vedere. Come di consueto si inizia da, infatti assistiamo a un video nel quale si confronta con Biagio, in cui l’uomo ribadisce di voler continuare la conoscenza sia con lei e sia con Maria e Sabina.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdì 302020In uno sfogo successivo alla scorsa puntata, la donna dice di non riuscire a capire il comportamento di Biagio, perché delle volte sembra essere preso da lei e delle altre al contrario appare distante., una volta entrata in studio, è arrabbiata conperché ha rilasciato ...

