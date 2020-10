L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per giovedì 29 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosa dicono le stelle per il 29? Ariete. Se hai a che fare con un muro di gomma e con una persona che non ti ascolta a novembre chiuderai la storia d’amore. Sul fronte lavoro, hai tanta voglia di cambiare ambiente: fai attenzione al passato, hai alcuni problemi che riguardano mutui e prestiti da risolvere! Toro. Hai voglia di vivere un amore puro e sincere: il mese si concluderà con buone prospettive. Per quanto riguarda il lavoro, è un momento buono: ricorda che tu sei l’ago della bilancia. Gemelli. Discussioni anche economiche con il partner, mantieni la calma. Sul fronte lavoro, non stancarti, soprattutto se devi affrontare una prova importante! Cancro. Mantieni la calma e tieni sotto controllo le storie d’amore. Ora si può facilmente tradire o mandare a quel ...