Juventus-Barcellona 0-2 | le pagelle dei bianconeri | bene Szczesny e Morata Dybala | Chiesa e Kulusevski steccano

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Pronti a una grandissima sfida ?? @Pirlo_official e @2DaniLuiz hanno presentato così #JuveBarça ??… - silviajuve71 : RT @romeoagresti: Migliore #Juve, per me, #Danilo. Peggiore, tra i peggiori, #Kulusevski ???? ?? - napolista : Capello: «Il Barcellona poteva fare otto gol alla Juventus» A Sky. «All’estero hanno un velocità d’esecuzione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. A segno Dembelè al 14' del primo tempo e Messi su rigore al 46' della ripresa, in pieno ...Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus perde 2-0 con il Barcellona e Pirlo subisce la prima sconfitta in carriera. Giocano meglio i catalani, che colpiscono un ...