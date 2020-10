“Ho visto tanta gente morire, le terapie intensive piene di giovani”. Otto e mezzo, Massimo Giannini si racconta a Lilli Gruber: la sua una testimonianza preziosissima (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ho visto tanto dolore, tanta sofferenza e ho visto tante persone morire”. È il racconto choc di Massimo Giannini, direttore della Stampa, reduce dalla terapia intensiva dopo esser stato colpito dal Covid. “Ho vissuto settimane dure, sono stato sOtto ossigeno”. Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 è ancora positivo, in isolamento a casa dopo esser stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove è rimasto per tre settimane. “Adesso sto meglio, posso dire di essere stato fortunato, il peggio è alle spalle – dice il direttore della Stampa – È stata dura, perché effettivamente tre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Hotanto dolore,sofferenza e hotante persone”. È il racconto choc di, direttore della Stampa, reduce dalla terapia intensiva dopo esser stato colpito dal Covid. “Ho vissuto settimane dure, sono stato sossigeno”., ospite disu La7 è ancora positivo, in isolamento a casa dopo esser stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove è rimasto per tre settimane. “Adesso sto meglio, posso dire di essere stato fortunato, il peggio è alle spalle – dice il direttore della Stampa – È stata dura, perché effettivamente tre ...

HuffPostItalia : Lo sfogo della specializzanda: 'Ho visto giovani ricoverati, figli terrorizzati, colleghi già stremati. Oggi, non a… - fanpage : “Io ho visto i colleghi già stremati ma c’è chi ancora sminuisce il virus. Smettiamola di dire che 15 giorni di loc… - pisto_gol : Nell’ultima mezz’ora con il Verona ho visto una Juventus irresistibile, che sfondava da tutte le parti: se Pirlo av… - jacketizi : RT @_fiorucci: @Carlo_bis @Mediasetitalia @QuiMediaset_it ho, visto, orribile,invitare la gente a svendere gioielli di famiglia per comprar… - Elo9999 : Dopo 8 mesi si sa quali sono i luoghi in cui ci si infetta di più ? Non si tracciano i luoghi? Ho visto un graf… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho visto Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia