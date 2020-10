Funerali allo stadio per il tifoso morto in auto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il feretro sul prato verde dello stadio di viale Lido, dove ha tifato per diversi anni il suo Levico Terme. Così i parenti, i tifosi e gli amici hanno salutato questa mattina, Luca Maurina, morto domenica scorsa all'età di 20 anni vittima di un tragico incidente stradale sulla Ss.47, strada trafficatissima e pericolosissima che collega il centro termale a Trento. Lo scontro è avvenuto in piena notte mentre sull'arteria della Valsugana pioveva molto. Oggi l’ultimo saluto a Luca con la partecipazione di tifosi e amici. Attorno alla famiglia colpita duramente si è stretto tutto il mondo del calcio levicense. Il presidente dell'Us Levico Sandro Beretta ha detto: "Il nostro è il luogo dei ragazzi e non poteva esserci un posto migliore per dare l'estremo saluto a Luca". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il feretro sul prato verde dellodi viale Lido, dove ha tifato per diversi anni il suo Levico Terme. Così i parenti, i tifosi e gli amici hanno salutato questa mattina, Luca Maurina,domenica scorsa all'età di 20 anni vittima di un tragico incidente stradale sulla Ss.47, strada trafficatissima e pericolosissima che collega il centro termale a Trento. Lo scontro è avvenuto in piena notte mentre sull'arteria della Valsugana pioveva molto. Oggi l’ultimo saluto a Luca con la partecipazione di tifosi e amici. Attorno alla famiglia colpita duramente si è stretto tutto il mondo del calcio levicense. Il presidente dell'Us Levico Sandro Beretta ha detto: "Il nostro è il luogo dei ragazzi e non poteva esserci un posto migliore per dare l'estremo saluto a Luca". ITA Sport Press.

