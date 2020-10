Covid, oggi i positivi sono 24.991. Ma i tamponi sono quasi 200mila (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Galici Continuano a salire i nuovi casi di positività al coronavirus, che sfiorano i 25mila casi. Aumentano anche i tamponi, ora quasi 200mila in un solo giorno Nel consueto bollettino giornaliero dei contagi, la Protezione Civile ha comunicato che in totale nel Paese sono stati registrati 24.991 nuovi casi, su un totale di 198.952 tamponi processati. Con questi nuovi dati, il rapporto tra i positivi e i tamponi processati è di 12.6%. Nella giornata di oggi si registrano anche 205 morti e 3.416 guariti. Salgono i ricoveri che in 24 ore sono in tutto 1.151, con un un incremento di 125 nelle terapie intensive. Tag: ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Galici Continuano a salire i nuovi casi dità al coronavirus, che sfiorano i 25mila casi. Aumentano anche i, orain un solo giorno Nel consueto bollettino giornaliero dei contagi, la Protezione Civile ha comunicato che in totale nel Paesestati registrati 24.991 nuovi casi, su un totale di 198.952processati. Con questi nuovi dati, il rapporto tra ie iprocessati è di 12.6%. Nella giornata disi registrano anche 205 morti e 3.416 guariti. Salgono i ricoveri che in 24 orein tutto 1.151, con un un incremento di 125 nelle terapie intensive. Tag: ...

