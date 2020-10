Cinquième Set: è francese il nuovo film dedicato al tennis (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un ex astro nascente del tennis in crisi che prova a rilanciarsi al Roland Garros, affrontando un giovane rampante che gli ricorda se stesso quando qualche anno prima era stato indicato come uno dei predestinati a vincere tutto a livello internazionale. È questa, in sintesi, la trama di Cinquième Set (Quinto Set in italiano), nuova pellicola francese che si occupa proprio di tennis con una storia inventata che non ricalca fatti accaduti nella realtà. Si tratta di una sorta di evento, una eccezionalità, poiché il grande schermo raramente si è soffermato su questo sport, e quando l’ha fatto i risultati non sono stati esaltanti. Ad esempio risale al 2014 Wimbledon, una commedia romantica prodotta e realizzata in grande stile che, però, non ha ottenuto incassi da record al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un ex astro nascente delin crisi che prova a rilanciarsi al Roland Garros, affrontando un giovane rampante che gli ricorda se stesso quando qualche anno prima era stato indicato come uno dei predestinati a vincere tutto a livello internazionale. È questa, in sintesi, la trama di Cinquième Set (Quinto Set in italiano), nuova pellicolache si occupa proprio dicon una storia inventata che non ricalca fatti accaduti nella realtà. Si tratta di una sorta di evento, una eccezionalità, poiché il grande schermo raramente si è soffermato su questo sport, e quando l’ha fatto i risultati non sono stati esaltanti. Ad esempio risale al 2014 Wimbledon, una commedia romantica prodotta e realizzata in grande stile che, però, non ha ottenuto incassi da record al ...

CinemaHexagone : RT @CinemaHexagone: BANDE-ANNONCE DE « CINQUIEME SET », DE QUENTIN REYNAUD, PROTAGONISE PAR ALEX LUTZ, ANA GIRARDOT ET KRISTIN SCOTT THOMAS… - Ubitennis : In Francia esce “Cinquième Set”, un nuovo film sul tennis - CinemaHexagone : BANDE-ANNONCE DE « CINQUIEME SET », DE QUENTIN REYNAUD, PROTAGONISE PAR ALEX LUTZ, ANA GIRARDOT ET KRISTIN SCOTT TH… - CinemaHexagone : RT @CinemaHexagone: BANDE-ANNONCE DE « CINQUIEME SET », DE QUENTIN REYNAUD, PROTAGONISE PAR ALEX LUTZ, ANA GIRARDOT ET KRISTIN SCOTT THOMAS… - CinemaHexagone : RT @CinemaHexagone: BANDE-ANNONCE DE « CINQUIEME SET », DE QUENTIN REYNAUD, PROTAGONISE PAR ALEX LUTZ, ANA GIRARDOT ET KRISTIN SCOTT THOMAS… -