Manchester City, Nagelsmann o Pochettino se Guardiola non rinnova (Di lunedì 26 ottobre 2020) Manchester - Il Manchester City sta aspettando una risposta da Pep Guardiola per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Lo spagnolo, infatti, è legato al club fino alla fine della stagione e, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020)- Ilsta aspettando una risposta da Pepper quanto riguarda il rinnovo del contratto. Lo spagnolo, infatti, è legato al club fino alla fine della stagione e, ...

sportli26181512 : Manchester City, Nagelsmann o Pochettino se Guardiola non rinnova: Il contratto dell'ex Barcellona e Bayern è in sc… - infobetting : Marsiglia-Manchester City (martedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - Torrenapoli1 : Deludono Londra e Manchester City, Utd, Arsenal, Tottenham e Chelsea incostanti e a centro classifica Per Burnley,… - zazoomblog : Manchester City suicida l’ex Wisten: era depresso dopo l’addio al club - #Manchester #suicida #Wisten: - tkdornellas : Quarta -