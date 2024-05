Calcio - l’Udinese vince a Lecce e fa uno scatto salvezz - la Fiorentina rimonta il Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è conclusa la 35esima giornata di Serie A con il successo 2-0 delsul campo dele la vittoria indellaper 2-1 sul. Fondamentale soprattutto la vittoria delper 2-0 a. Successo di importanza vitale per la squadra di Fabio Cannavaro in Puglia in otticaa salendo a 33 punti e uscendo dalla zona retrocessione, ora occupata a pari punti da Empoli e Frosinone. A decidere sono state le reti di Lucca e Samardzic: prima il colpo di testa dell’attaccante ex Pisa nella parte finale del primo tempo, poi l’acuto del trequartista ex Lipsia con il tap-in sottoporta. Primo successo sulla panchina per Cannavaro che adesso affronterà l’Empoli in uno scontro drammatico domenica prossima. La ...