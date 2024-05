Amsterdam - le proteste pro-Palestina continuano Scontri tra polizia e manifestanti

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono andate avanti tutto il weekend lestudentesche pro-, iniziate una settimana fa nella capitale dei Paesi Bassi. Alle undici di ieri mattina, studenti, docenti e dipendenti del campus first appeared on il manifesto.

La polizia antisommossa nederlandese si è scontrata ieri con i manifestanti filopalestinesi , mentre gli agenti entravano per rimuovere le barricate all'Università di Amsterdam , teatro di disordini da lunedì. La polizia ha dichiarato in tarda serata ...

Gaza, nuove proteste nei campus nei Paesi Bassi e in Belgio per la Palestina e contro Israele - Gaza, nuove proteste nei campus nei Paesi Bassi e in Belgio per la Palestina e contro Israele - Le proteste studentesche infiammatesi negli Stati Uniti e poi in Europa, la settimana scorsa, sono tornate in varie università nei Paesi Bassi e in Belgio. La situazione più delicata ad amsterdam #Eur ...

Proteste pro Palestina ad Amsterdam, occupata di nuovo l’Università . Scontri tra polizia e manifestanti - proteste pro Palestina ad amsterdam, occupata di nuovo l’Università . Scontri tra polizia e manifestanti - Studenti e personale di diverse università hanno effettuato uno sciopero questa mattina alle 11:00, protestando contro la guerra a Gaza e lo scioglimento violento delle proteste pro-Palestina ... La ...

Le Università olandesi vogliono regole per le proteste degli studenti: vietati accampamenti e portavoce sempre a volto scoperto - Le Università olandesi vogliono regole per le proteste degli studenti: vietati accampamenti e portavoce sempre a volto scoperto - Le università in Olanda stanno elaborando un protocollo per le manifestazioni. Lo ha affermato Jouke de Vries, presidente ...